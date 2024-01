PCGO prende um dos autores de furto em residência de vereadora

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da 11ª Delegacia Regional de Formosa, cumpriu ontem mandado de prisão preventiva em desfavor de um dos autores responsáveis pelo furto ocorrido na casa de vereadora de Formosa, na região do Parque Vila Verde.

Segundo relato da vítima, no dia 30 de novembro de 2023, ao chegar em sua residência, percebeu que todos os seus objetos pessoais, mobiliários e pertences foram subtraídos do local. Na oportunidade, os autores levaram luminárias, aparelhos de ar condicionado, cama e geladeira, totalizando um prejuízo avaliado em R$ 200 mil reais.

Após minuciosa investigação, com apoio da Polícia Técnico Científica e da Polícia Militar, os envolvidos no crime foram devidamente identificados. Após a representação pela prisão preventiva dos criminosos, todos com passagens pela polícia por crimes patrimoniais, houve deferimento do Juízo de Formosa. As diligências continuam com o intuito de capturar os demais envolvidos na conduta delitiva.