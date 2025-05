Pecuária de Goiânia: Belo e Pablo fazem show neste sábado e domingo tem programação infantil

Os cantores Belo e Pablo são as atrações principais da noite deste sábado (17), da 78ª Pecuária de Goiânia, com o Projeto Ícones, que reúne grandes sucessos do pagode romântico e do arrocha. Belo, consagrado vocalista do Soweto e referência do pagode, e Pablo, conhecido como o “rei da sofrência” e destaque do arrocha romântico, prometem levar emoção e energia para o público com repertório que celebra seus maiores hits.

No domingo (18), a programação muda de ritmo e se dedica ao público infantil, com a Pecuária Kids montada no Tatersal de Elite. O espaço reformulado oferece espetáculos teatrais, oficinas, brinquedos, jogos interativos e sessões de fotos com personagens como Frozen, Toy Story, Patrulha Canina, Mickey e Minnie, entre outros. Além disso, o grupo Os Rosas se apresenta às 17h no palco principal.

As atividades infantis começam a partir das 11h, com diversas atrações para entreter as crianças durante todo o dia. O ingresso para o Pecuária Kids custa R$ 30 e pode ser retirado gratuitamente pelo site meubilhete.com ou na bilheteria do evento, com a opção de doação de 1 kg de alimento não perecível.

Gratuito