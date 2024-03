Pecuária: ingressos começam a ser vendidos nesta sexta (22)

A venda de ingressos para a maior feira agropecuária do estado de Goiás começa nesta sexta-feira (22). Para a edição de 2024, a parceria entre a Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA), Workshow e Bahrem Eventos já confirmou as seguintes atrações: Lauana Prado, Nattan, Victor & Leo, Ana Castela, Gusttavo Mioto, Joelma, Tierry, Deive Leonardo e Enaldinho.

Os ingressos podem ser adquiridos através do link: www.pecuariagoiania.com.br . A 77ª Exposição Agropecuária de Goiás acontecerá de 16 a 26 de maio no Parque de Exposições Pedro Ludovico Teixeira, localizado no Setor Nova Vila, em Goiânia.

Além dos shows, a tradicional Pecuária de Goiânia contará com a exposição de animais de diversas raças, leilões, programação técnica, palestras focadas em conteúdos de interesse do agronegócio, presença de empresas do ramo agropecuário, ações de responsabilidade ambiental e social, além de toda uma estrutura que proporcionará lazer e gastronomia para toda a família.

A “Cidade Pecuária”, como é conhecida por atrair atenção durante os 10 dias, também contará com diversos restaurantes famosos, baladas e espaço kids para a criançada. A organização garante um preço justo de entrada para quem quiser visitar a pecuária durante os dias de exposição.

Atrações para todos os públicos

Em 2024, a Pecuária de Goiânia inovou ao trazer o evangelista mais assistido do país para compor a festa. Deive Leonardo será a atração gospel da festa mais popular do estado. Além disso, para o público infantil, no dia 26 de maio, o youtuber e influenciador digital Enaldinho fará a alegria da criançada no palco principal.

Confira as datas de apresentação de cada atração :

16/05 – Tierry

17/05 – Nattan + Joelma

18/05 – Ana Castela + Gustavo Mioto

20/05 – Deive Leonardo

23/05 – Atração Surpresa

24/05 – Lauana Prado

25/05 – Victor e Léo

26/05 – Enaldinho