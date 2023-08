Pedágios da BR-050 ficam mais caros a partir desta sexta-feira (18)

Os motoristas que trafegam pela BR-050, no trecho que fica no Sudeste do Estado, já se depararam, nesta sexta-feira (18), com o aumento de valores. A Ecovias 050, empresa responsável pela administraçao da rodovia, aumentou em R$ 0,10 os valores. A passagem pelo ponto de Ipameri, com o reajuste, passa a custar R$ 8,40, enquanto a taxa do ponto de Campo Alegre chegou aos R$ 9,00.

O aumento foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).