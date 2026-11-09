Pequi rosa é descoberto em Goiás e Emater inicia pesquisa para preservar variedade rara

Fruto de polpa rosada foi encontrado em um único pequizeiro em Morro Agudo de Goiás; instituição já realizou 60 enxertos para clonar a planta e evitar a perda do material genético

Uma formiga que roeu a casca de um pequi revelou uma descoberta que pode entrar para a história do fruto símbolo do Cerrado. Em uma propriedade rural de Morro Agudo de Goiás, um pequizeiro produz frutos com polpa rosada, quase avermelhada, diferente do amarelo tradicional.

A variedade é considerada inédita pela pesquisadora Elainy Pereira, da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater-GO). Ela estuda o pequi há 25 anos e nunca havia encontrado registro de outro exemplar com as mesmas características.

Descoberta

O achado aconteceu durante a safra deste ano. Um morador da região, acostumado a colher pequis no Cerrado, percebeu que uma formiga roía um fruto com a parte interna avermelhada. Ao retirar outro pequi da mesma árvore, constatou que a coloração se repetia.

Preocupado com a possibilidade de perder a planta, que já apresentava sinais de enfraquecimento, o morador procurou o escritório local da Emater. A informação chegou à pesquisadora, que organizou uma visita ao local para coletar material e iniciar o processo de clonagem.

“Eu fui rápido, porque já secaram vários galhos da planta”, relatou Elainy. Segundo ela, a árvore apresenta sinais de deterioração e está exposta a riscos naturais, como a incidência de raios.

Clonagem

A reprodução por sementes não garantiria a preservação das características do fruto, devido à variabilidade genética. Por isso, a equipe optou pela enxertia, técnica que permite produzir novas plantas com as mesmas características genéticas da árvore original.

“Nós fomos lá clonar a planta e clonamos. Hoje nós já temos 60 enxertos”, explicou a pesquisadora.

Os enxertos ainda estão na fase de pegamento, período em que se verifica se a união entre os tecidos vegetais foi bem-sucedida. Ainda não é possível afirmar que todas as mudas sobreviverão.

O que a pesquisa vai avaliar

Após o desenvolvimento inicial, as plantas serão levadas ao campo para avaliação. Os pesquisadores pretendem acompanhar a produtividade, a resistência a pragas e doenças e a estabilidade genética, verificando se os novos pequizeiros continuarão produzindo frutos com a coloração rosada.

A expectativa é que as plantas comecem a produzir em aproximadamente três anos e meio. Embora possam florescer antes, a equipe pretende evitar a produção precoce para permitir que se desenvolvam adequadamente.

A coloração incomum é resultado de uma mutação genética, segundo Elainy. A pesquisadora compara o trabalho ao realizado anteriormente com o pequi sem espinho, variedade que também foi preservada por meio de clonagem e posteriormente disponibilizada para cultivo.

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