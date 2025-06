Pesquisa CNT aponta Lula e Bolsonaro empatados e Caiado com desempenho discreto em nível nacional

Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgada nesta terça-feira (17) mostra que a corrida presidencial para 2026 continua polarizada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com empate técnico entre os dois principais nomes. O levantamento foi realizado entre os dias 11 e 15 de junho de 2025 e traz também o desempenho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), que aparece com índices discretos em todas as simulações.

Na pesquisa espontânea, Caiado tem apenas 0,7% das intenções de voto, empatado tecnicamente com o governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL). Já no cenário estimulado, que apresenta opções aos entrevistados, Caiado aparece com 3,3%, atrás de Ratinho Jr (4,8%) e Romeu Zema (3,4%).

Em confrontos diretos entre Lula e Bolsonaro, os dois mantêm empate técnico, com vantagem numérica de Bolsonaro, que aparece com 43,9% contra 41,4% de Lula e 43,9% contra 38,4% de Haddad.

Já Lula lidera em cenários nos quais outros nomes do bolsonarismo, com dianteira de 30,5% contra 18,3% do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); de 31,6% contra 13,6% se o nome for o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e de 31,2% contra 20,4% em eventual disputa contra a ex-priemira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Nos três cenários, Ronaldo Caiado segue em patamar discreto, variando de 4,1% a 5,9%, longe da polarização entre Lula e o campo bolsonarista. Ciro desponta

A pesquisa também revela que o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) figura com destaque e, no cenário em que Fernando Haddad (PT) disputasse contra Tarcísio Gomes (Republicanos), a surpresa seria a liderança de Ciro, que aparece com 19,5% das intenções de voto, à frente de Tarcísio, com 18%, e Haddad, com 16,4%. Ratinho Jr (10,7%), Ronaldo Caiado (5,2%) e Romeu Zema (4,2%) aparecem atrás.

Avaliação do Governo

A avaliação negativa do governo do presidente Lula sofreu queda nos últimos meses. O levantamento indica que 40,4% da população classificam a gestão federal como “ruim” ou “péssima”, número inferior aos 44% registrados em fevereiro.

A aprovação pessoal de Lula subiu de 40% para 41%, enquanto a desaprovação recuou de 55% para 53%, entre fevereiro e junho.

Pesquisa

A pesquisa foi realizada entre 11 e 15 de junho com 2.002 entrevistas presenciais em todas as regiões do país, tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais e 95% de nível de confiança.

Além das projeções eleitorais, o levantamento apresenta as percepções da população sobre o cenário econômico e social, incluindo expectativas para os próximos seis meses em áreas como emprego, renda, educação, saúde e segurança pública, além de temas como polarização política, aumento de impostos, descontos indevidos do INSS e a regulação das redes sociais.

O cenário nacional aponta para uma disputa eleitoral marcada por forte polarização, com Lula e Bolsonaro como protagonistas, enquanto líderes regionais como Caiado têm presença modesta na corrida presidencial.