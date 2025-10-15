PF, Ficco/GO e Bope apreendem 1 milhão de reais em espécie

Na tarde desta terça-feira (14/10), uma operação conjunta entre a Polícia Federal, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/GO) e a Polícia Militar de Goiás, por meio do Batalhão de Operações Especiais (Bope), resultou na abordagem de um indivíduo que transportava 1 milhão de reais em espécie, acondicionados em uma mochila. O montante havia sido sacado minutos antes, diretamente na boca do caixa.
Durante a abordagem, foi constatado que o homem portava uma pistola de forma irregular. Ao ser questionado, apresentou justificativas inconsistentes quanto à origem e finalidade dos valores.
Diante das circunstâncias, o suspeito foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal em Goiás para prestar esclarecimentos. Na ocasião, foi lavrado auto de prisão em flagrante pelos crimes de lavagem de capitais e porte ilegal de arma de fogo.
A Ficco/GO é composta por profissionais da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e da Secretaria Nacional de Políticas Penais.