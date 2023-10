PIB goiano avança 3,4% no segundo trimestre do ano

O crescimento econômico de Goiás no segundo trimestre de 2023 foi destaque no cenário nacional. Segundo dados do Instituto Mauro Borges, o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado aumentou 3,4% em relação ao mesmo período de 2022, impulsionado pelo desempenho da agropecuária e da indústria. No acumulado do ano, a expansão foi de 3,1%, e nos últimos 12 meses, de 4,5%.

A agropecuária goiana registrou um aumento de produção de soja e milho, que contribuíram para o resultado positivo do setor. A indústria também apresentou uma recuperação, especialmente na indústria de transformação, que se beneficiou da demanda interna e externa.

O secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, afirmou que o governo de Goiás tem trabalhado para manter e estimular o desenvolvimento econômico do Estado. Ele destacou que o governo continuará investindo em políticas públicas que fortaleçam a economia goiana e gerem emprego e renda para a população.

Comércio externo

Goiás registrou um superávit na balança comercial no segundo trimestre de 2023, graças ao bom desempenho da soja, que liderou as exportações do estado. O valor total das vendas externas foi de US$ 4,167 bilhões, um aumento de 44% em relação ao trimestre anterior. O estado ficou em 8º lugar no ranking nacional de exportadores. As importações também cresceram 76,16%, somando US$ 1,248 bilhão, com destaque para os produtos farmacêuticos. O saldo comercial ficou positivo em US$ 2,919 bilhões.

Inflação

A inflação das famílias de baixa renda em Goiás foi menor que a média nacional no segundo trimestre de 2023, segundo o INPC. Os preços de alimentos, bebidas e transportes caíram, enquanto os de saúde, vestuário e despesas pessoais subiram. O IPCA, que mede a inflação para famílias de maior renda, também ficou abaixo da média nacional na capital goiana.

PIB goiano

A série histórica do PIB goiano aponta que a média para o primeiro semestre de 2023 apresentou o maior valor para todos os semestres da série histórica, tanto com ajuste sazonal como sem ajuste sazonal. Em relação aos índices referentes aos setores, os destaques são agropecuária e serviços.

Recessão

A queda de 1,6% nas vendas do varejo em setembro de 2023 mostra que o setor ainda não se recuperou da crise econômica. A retração foi generalizada entre os segmentos, com destaque negativo para Bares e Restaurantes, que sofreram com as restrições sanitárias. Apenas Supermercados e Hipermercados tiveram um desempenho positivo, graças à deflação dos alimentos. O cenário é desafiador para os próximos meses, diante da alta dos juros, da inflação e do desemprego.

Inflação

O aumento dos preços dos produtos e serviços tem impactado negativamente as vendas do varejo, que caíram 1,6% em setembro de 2023 na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A inflação também reduziu o poder de compra das famílias, que cortaram gastos não essenciais. O segmento de Bens Duráveis e Semiduráveis foi o mais afetado pela alta dos custos, enquanto o de Supermercados e Hipermercados se beneficiou da queda dos preços dos alimentos, especialmente das carnes.

Crédito imobiliário

A Caixa Econômica Federal (CEF) registrou um recorde histórico na concessão de crédito imobiliário no terceiro trimestre de 2023. Foram R$ 51,3 bilhões liberados para a compra de imóveis, com destaque para o programa Minha Casa Minha Vida, que teve os valores e a renda familiar ampliados. A Caixa lidera o mercado com 68,3% de participação e uma carteira de R$ 700 bilhões.

Híbrido

Uma pesquisa realizada pelo Opinion Box e o canal Histórias de Ter.a.pia revelou que 40% dos brasileiros preferem o trabalho híbrido ao presencial para preservar a saúde mental. Os motivos são equilibrar as interações sociais e ter mais flexibilidade. A pesquisa também mostrou que 65% dos entrevistados acreditam que o trabalho pode contribuir positivamente para o bem-estar psicológico.

Impacto

O trabalho pode afetar a saúde mental de forma positiva ou negativa, segundo uma pesquisa do Opinion Box e o canal Histórias de Ter.a.pia. Dos 2.119 participantes, 40% disseram que o trabalho impacta de forma negativa a sua saúde mental. A pesquisa ressalta a importância de programas de bem-estar psicológico no ambiente corporativo.

Pix bate recorde

O Pix, sistema de transferências instantâneas do Banco Central, registrou um novo recorde. Foram realizadas 163 milhões de transações em 24 horas, superando a marca de 160 milhões pela primeira vez. O sistema funcionou com estabilidade e atendeu a demanda dos 153,36 milhões de usuários cadastrados, sendo 140,65 milhões de pessoas físicas e 12,71 milhões de pessoas jurídicas. Em agosto, o Pix movimentou mais de R$ 1,53 trilhão.

Projeto de lei

O governo Lula quer regulamentar o trabalho por aplicativo. A proposta prevê direitos como INSS, seguro de vida e valor mínimo por hora. Os trabalhadores poderão escolher entre ser autônomos ou CLT. As empresas terão que oferecer postos de apoio, transparência nas avaliações e equipamentos de proteção.

Regulamentação

