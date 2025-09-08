Pirenópolis será palco do Canto da Primavera 2025 com 70 atrações musicais

O 24º Canto da Primavera – Mostra Nacional de Música de Pirenópolis começa nesta terça-feira (09/09) e segue até domingo (14/09), consolidando-se como o maior festival de música de Goiás e uma das vitrines mais importantes da cena cultural goiana. Realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em correalização com a Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Fundação RTVE, o evento será totalmente gratuito.

Neste ano, a programação reúne 70 atrações musicais, número recorde na história da mostra, distribuídas entre artistas locais, regionais e nacionais. Os shows ocuparão seis palcos espalhados por Pirenópolis — todos a uma curta distância a pé — como o Palco Cavalhódromo, Palco Prainha, Palco Teatro, Palco Coreto, Palco Ponte de Pedra e o Palco Largo da Matriz Goiás Feito a Mão, anteriormente chamado de Palco Bonfim, mas devido a critérios técnicos e de localização foi renomeado.

A edição 2025 traz ainda três grandes nomes da música brasileira: Ana Carolina, Xande de Pilares e Pato Fu, que se juntam a dezenas de artistas goianos, compondo uma programação marcada pela diversidade de gêneros, da MPB ao samba, do rock ao sertanejo, do hip hop à música instrumental. Os cachês pagos aos artistas seguem uma política de valorização compatível com o mercado musical, variando de R$ 4 mil a R$ 20 mil, de acordo com o formato e o local de apresentação. Essa estratégia fortalece a cadeia produtiva e garante condições dignas para músicos de diferentes estilos e trajetórias.

Para a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, o Canto da Primavera reforça o compromisso de Goiás com a democratização do acesso à arte. “O Governo de Goiás tem se dedicado a consolidar a cultura como uma política pública sólida e acessível. O Canto da Primavera é a prova desse esforço: um festival totalmente gratuito, que valoriza os artistas goianos, garante condições dignas de trabalho e ainda traz grandes nomes da música nacional. Durante o evento, Pirenópolis se transforma em um grande palco a céu aberto, celebrando a diversidade e fortalecendo a identidade cultural do nosso estado”, afirma.

Além das apresentações musicais, o Canto da Primavera terá um forte viés formativo, com oficinas em escolas municipais do município, além de, pela primeira vez, contar com o Canto Gastronômico, ampliando a experiência cultural do público com espaços dedicados à culinária regional.

Criado para dar visibilidade à produção musical de Goiás, o Canto da Primavera chega à sua 24ª edição como uma política pública consolidada de fomento à cultura, contribuindo para a circulação da economia local, o intercâmbio entre artistas e a democratização do acesso à arte.

A programação completa com os dias e horários das apresentações está disponível no site oficial do festival: cantodaprimavera.cultura.go.gov.br.

Sobre o evento

Em sua 24ª edição, o Canto da Primavera consolida-se como uma das principais políticas públicas de valorização da música em Goiás, oferecendo não apenas visibilidade, mas também oportunidades concretas de trabalho e circulação artística para os talentos do estado.

O festival é promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em correalização com a Universidade Federal de Goiás (UFG) e Fundação RTVE, e apoio das Secretarias de Estado da Retomada, da Infraestrutura (Seinfra) e de Esporte e Lazer (Seel), Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Goiás Social, Goiás Turismo, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Saneago, Sesc Goiás e Prefeitura de Pirenópolis.