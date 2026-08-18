Esporte

Planalto abre vantagem sobre Realidade Jovem no Brasileirão Feminino A3

Goianas vencem por 2 a 0 no jogo de ida do confronto pelas semifinais


Arthur Oliveira Por Arthur Oliveira em 18/08/2026 - 09:48

Brasileirão Feminino A3: Planalto
Foto: Adriano Reis/Planalto FC

O Planalto levou a melhor sobre o Realidade Jovem no primeiro jogo das semifinais da Série A3 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. Na noite desta segunda-feira (17), as goianas bateram as paulistas por 2 a 0 no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO). O duelo foi transmitido ao vivo pela TV Brasil.

As equipes se reencontram no domingo (23), às 11h (horário de Brasília), no Teixeirão, em São José do Rio Preto (SP), também com transmissão da TV Brasil. As paulistas têm que vencer por três ou mais gols de diferença no tempo normal para se classificarem à decisão. Caso igualem o placar agregado, a decisão será nos pênaltis. O Planalto tem a vantagem de poder até perder por um gol de saldo que vai à final.

No outro confronto pelas semifinais, o Juventude-SE saiu na frente da Portuguesa-AP ao ganhar por 2 a 0 no Estádio Augusto Antunes, em Santana (AP). A emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) transmitiu a partida ao vivo e também exibirá o duelo de volta, que será na sexta-feira (21), às 21h, no Batistão, em Aracaju.

Os quatro semifinalistas do Brasileirão A3 já têm vagas garantidas na Série A2 (segunda divisão) de 2027. O quarteto substituirá os rebaixados União Desportiva Alagoana (UDA) e Itacoatiara.

As campanhas

O Planalto chegou para a partida com uma campanha de seis vitórias, três empates e uma derrota, marcando 22 gols e sofrendo seis. Nas quartas de final, a equipe goiana superou o Pantanal-MS, ganhando por 1 a 0 tanto no Estádio das Moreninhas, em Campo Grande, no jogo de ida, como em Aparecida de Goiânia, no de volta.

O Realidade Jovem, por sua vez, atingiu a semifinal com a melhor campanha do Brasileirão A3: nove vitórias e uma derrota. As paulistas anotaram 23 gols e levaram cinco. O acesso foi conquistado diante do Coritiba. Após o revés por 2 a 1 no Centro de Treinamento da Graciosa, em Colombo (PR), a equipe de São José do Rio Preto venceu por 2 a 0 no Teixeirão.

Domínio goiano

As donas da casa inauguraram o marcador no Annibal Batista de Toledo aos nove minutos. Na sequência de um escanteio curto pela direita, Marcelly cruzou rasteiro, a bola passou pela zagueira Caylane, pela goleira Gabi e a também atacante Moara, na pequena área, e desviou para as redes.

Sem conseguir assustar a goleira Lescaut, o Realidade Jovem ainda perdeu a volante Castro. Ela recebeu o segundo cartão amarelo aos 11 minutos do segundo tempo, ao cometer falta dura na meia Brenda e ser expulsa.

Em vantagem numérica, o Planalto apertou, tentando ampliar o marcador, e chegou ao segundo gol aos 39. A volante Joice chutou de fora da área, no meio do gol, para defesa parcial de Gabi. A sobra ficou com Moara, que finalizou na saída da goleira, que fez boa defesa. O novo rebote, porém, caiu nos pés da atacante Jhulian, que não desperdiçou.

*Com informações da Agência Brasil

Arthur Oliveira

Estagiário sob supervisão de Andréia Bahia

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