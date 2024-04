Plaza D’Oro promove adoção responsável de cães neste sábado

O Plaza D’Oro Shopping realiza, neste sábado, dia 20, das 10h às 14h, o evento de adoção responsável “PetDoro”. A ação acontece em parceria com a Associação Anjos da Rua e disponibilizará para adoção dez cães adultos de pequeno porte, todos vacinados, vermifugados e castrados.

A fundadora e presidente da associação, Simone Alves, explica que a adoção é feita dentro de um processo responsável, tanto para os animais, que devem estar com vacinação, vermifugação e castração em dia, como para os adotantes, que passam por uma entrevista de triagem e devem atender a uma série de requisitos para efetuar a adoção.

“A entrevista de triagem é feita na hora. Temos um questionário em que fazemos um levantamento presencial socioeconômico da pessoa. Isso porque o percentual de devolução de animais é alto. Principalmente em locais muito abertos, que as pessoas estão circulando, se você não fizer uma boa triagem as pessoas adotam por impulso, porque viram ali o cachorrinho bonitinho e quer adotá-lo, e depois nos procuram para devolvê-lo. Então, a cada dia, tentamos ser um pouco mais criteriosos nesta triagem para que não haja esta devolução”, esclarece.

Simone ressalta, ainda, que não há taxa de adoção, como é comum ocorrer em outros eventos de adoção, e que a ação no Plaza D’Oro também terá um bazar solidário para ajudar nos custos da associação. No bazar, o público poderá adquirir peças novas e seminovas, inclusive confeccionadas pela própria ONG, como mantas, além de calçados femininos que o projeto recebeu de doações. Toda a verba arrecadada será revertida para cuidados com a saúde e alimentação dos animais que a associação apoia no resgate e no tratamento.

Sobre a Associação Anjos da Rua

Com atuação pioneira em Goiânia desde 2018, a Associação Anjos da Rua é uma “ONG mãe”, o que significa que seu trabalho não é resgatar animais de rua, mas sim amparar abrigos e protetores independentes neste trabalho, sobretudo na parte clínica. A missão do projeto é ser um elo entre as pessoas e os animais vulneráveis, para que eles tenham melhores condições de bem-estar, respeito e dignidade.

Por meio de captação de recursos em eventos beneficentes e campanhas em redes sociais, a Anjos da Rua proporciona consultas médicas, exames, tratamentos, medicamentos, cirurgias diversas, castrações, vacinas, rações, materiais de limpeza e construção, além de apoiar outras iniciativas independentes, bem como pessoas em situação de vulnerabilidade que se envolvem na proteção e cuidado com animais.

Ao todo, a ONG já realizou cerca de três mil castrações e mais de mil cirurgias de emergência de animais atropelados.