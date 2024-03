PM realiza treinamento contra crimes do novo cangaço

A Polícia Militar vai realizar, neste domingo (24), a partir das 21 horas, um exercício de simulação e plano de defesa contra ações criminosas conhecidas como “novo cangaço”, que consiste em roubos às instituições financeiras.

Durante esse exercício meticulosamente planejado, as equipes policiais militares simularão respostas a desafios fictícios enfrentados pela instituição. O simulado será na Avenida São Francisco, no Setor Santa Genoveva e terá a participação de mais de 200 policiais militares incluindo grupos especializados da corporação COD, BPMRURAL, ROTAM E BOPE. A atividade também terá o apoio das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Secretaria Municipal de Mobilidade, Infraero, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Exército.

O trânsito em algumas ruas e avenidas do Setor Santa Genoveva e bairros vizinhos será interrompido por pelo menos cinco horas.

Durante o treinamento estão previstas explosões, incêndio em veículos, tiros de festim e uma grande movimentação de viaturas.