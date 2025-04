Policarpo assume prefeitura durante primeira viagem internacional de Mabel

O presidente da Câmara, Romário Policarpo (PRD), assume a Prefeitura de Goiânia como prefeito em exercício pela primeira vez, neste mandato, entre os dias 17 e 20 de abril. Mabel vai à Itália e a vice-prefeita Cláudia Lira (Avante) também já tinha agendado uma viagem ao exterior.

Policarpo já assumiu a administração em novembro de 2022, quando Rogério foi a Israel em uma viagem particular. Desta vez, durante a ausência do prefeito, a vice Cláudia assume por um dia antes dela viajar ao Chile.

Como prefeito em exercício, Policarpo sancionou leis importantes, como o que reformava o plano de cargos e salários dos servidores administrativos da Prefeitura de Goiânia e até mesmo a iniciativa polêmica do ex-vereador Clécio Alves (MDB) de mudar o nome da Avenida Castelo Branco para Avenida Iris Rezende Machado.

Romário Policarpo também inaugurou praça e sancionou uma lei de sua autoria que altera o pictograma representativo de pessoas com mais de 60 anos de idade. Ele assinou a nova norma com a participação do idealizador do projeto, o estudante Matheus Naciff, de dez anos, e atualizou vagas no Paço Municipal com a nova representação.

Visibilidade

Romário Policarpo, que é pré-candidato à deputado estadual em 2026, deverá utilizar estas agendas para projetar a sua imagem. O presidente da Câmara, que controla cerca de 22 vereadores, já acenou ao prefeito Sandro Mabel para que apoie sua candidatura diante de ruídos com parlamentares.