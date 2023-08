A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Iporá, apreendeu, na terça-feira, 22, cinco cervejeiras objeto de apropriação indébita. O investigado estava com a posse dos objetos em regime de comodato e não devolveu ao legítimo proprietário. Além de não devolver, o investigado ainda anunciou os bens no comércio virtual para venda, uma atitude de dono. As cervejeiras pertencem à empresa Petrópolis, cujo representante reconheceu os objetos.