Polícia apura em Mato Grosso furto de novilhas de fazendeiros goianos

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (DERCR), com apoio operacional da Polícia Militar de Goiás, deflagrou, nesta quinta-feira (24), em Barra do Garças (MT), a Operação Colchete Aberto para apurar o furto qualificado de 16 novilhas ocorrido em uma propriedade rural do município de Aragarças. A ação teve como foco identificar os responsáveis, os meios utilizados e as conexões criminosas envolvidas na subtração dos animais, avaliados em cerca de R$ 48 mil.

O inquérito policial foi instaurado após o registro da ocorrência pelo arrendatário da fazenda. A propriedade, com 185 hectares, é voltada exclusivamente à criação de gado. As investigações revelaram indícios de conluio entre o caseiro da fazenda e um segundo indivíduo já conhecido por envolvimento em crimes semelhantes.

Nesta data foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nos endereços vinculados aos investigados com o objetivo de coletar provas complementares e preservar os elementos já reunidos ao longo da apuração.

Diligências

As diligências apontam a atuação coordenada de ao menos duas pessoas no furto dos animais, incluindo indícios de premeditação, facilitação do acesso à propriedade e possível envolvimento de terceiros na logística do crime. A participação de um possível receptador ainda está sob investigação.

As diligências continuam com o objetivo de elucidar todos os envolvidos e recuperar possíveis bens subtraídos. A PCGO/DERCR, mantém seu foco no enfrentamento qualificado aos crimes rurais e ressalta a importância da colaboração da sociedade com informações, que podem ser repassadas de forma anônima pelos canais oficiais.

