Polícia Civil investiga divulgação de imagens pornográficas

A Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) de Aparecida de Goiânia apreendeu aparelhos eletrônicos utilizados para armazenar e divulgar vídeos de crianças e adolescentes seminuas, dançando coreografias de cunho sexual, nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação constatou que um perfil no Instagram, administrado por um adolescente de 17 anos, estaria aliciando menores entre 11 a 15 anos, com o uso de ameaças para que enviassem vídeos com conteúdo sexual para divulgação nas redes sociais.

As investigações continuam.