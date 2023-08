Polícia Civil investiga venda de túmulos em cemitério de Caldas

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta quarta-feira (2), mandado de busca e apreensão contra um homem investigado de vender túmulos em um cemitério público de Caldas Novas.

Segundo a investigação, as vendas aconteceram em meados dos anos de 2015 e 2016, no Cemitério Municipal da cidade, onde o homem era funcionário comissionado. De acordo com a Polícia, ele cobrava mais de R$ 12 mil por túmulos.

Se condenado, ele pode pegar até oito anos de reclusão pelo crime contra a Administração Pública, uma vez que os túmulos negociados são de propriedade do município e, portanto, inalienáveis por se tratarem de bens públicos.