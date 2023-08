Polícia Civil prende cinco pessoas e interdita clínica clandestina

A Polícia Civil de Goiás interditou, nesta terça-feira (1), uma clínica de reabilitação de dependentes químicos em Abadia de Goiás, que funcionava de forma clandestina.

De acordo com as informações, os internos eram mantidos em situação ilegal. A investigação teve início após a morte um homem, que foi abordado por três homens que se passaram falsamente por policiais na cidade de Posse e tentaram o levar à força para a clínica. Ao resistir a abordagem, o homem acabou sendo sufocado e morto. Como o decorrer da investigação, a polícia descobriu os autores do crime e também as internações compulsórias realizadas ilegalmente pelo local.

Cinco pessoas foram presas, dentre elas um casal que seria proprietário do clínica. A defesa informou que não vai se pronunciar sobre o caso.