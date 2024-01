Polícia Civil prende oito motoristas embriagados em Anápolis

Na operação Direção Consciente, realizada pela Delegacia de Trânsito de Anápolis neste final de semana, surpreendeu 29 motoristas dirigindo sob efeito de bebida alcoólica, dos quais oito foram presos em flagrante.

Um homem de 42 anos foi preso pela terceira vez nesta operação. Seu bafômetro indicou o dobro do que é considerado embriaguez. Ele foi recolhido na cadeia pública por não pagar a fiança de 10 salários mínimos.

Um jovem de 28 anos também foi preso por embriaguez. Ele dirigia de Brasília para Goiânia e perdeu o controle do veículo no perímetro urbano de Anápolis, caindo na vala entre as pistas da BR 060. Embriagado, também não pagou a fiança e foi recolhido na cadeia pública.