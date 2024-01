Polícia Civil recupera carga agrícola alvo de fraudes

O Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Rio Verde recuperou uma carga avaliada em R$ 50 mil, fraudada em Minas Gerais. Os golpistas entravam em contato com comerciantes de sementes e insumos agrícolas realizando falsos cadastros em nome de terceiros, obtendo êxito na compra a prazo. O golpista contratava freteiros de boa-fé para realizar o transporte e, durante o percurso, a mercadoria era transferida entre vários freteiros, mediante fraude aplicada por ele.

Os policiais civis localizaram pontos de armazenamento das mercadorias, guardadas em cafezais. Durante as diligências, os autores fugiram do local, mas foi possível localizar a carga. As investigações prosseguem para delimitação da autoria.