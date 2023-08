Polícia desarticula quadrilha que aplicava golpes virtuais

A Polícia Civil de Rio Verde, com apoio operacional das unidades de Catalão e Formosa, prendeu quatro integrantes de uma quadrilha especializada em estelionato virtual. A ação foi realizada nesta quinta-feira (03).

Segundo as investigações, a quadrilha entrou em contato com um comprador de grãos, por meio de mensagens de celular, simulando ser um conhecido corretor do produto. Os suspeitos ofereceram R$ 1,1 milhão em sete mil sacas de soja e informaram que o produto estava sendo vendido por uma empresa legítima do ramo agrícola, localizada em Ipameri.

Os falsos corretores contaram à vítima que ela deveria se deslocar ao local para carregar as sacas de soja e que, para a liberação da mercadoria, seria necessário um adiantamento no valor de R$ 235 mil. Durante este processo, os golpistas entraram em contato com a empresa responsável pela venda do produto, indicando como se deu a negociação feita com o comprador e, solicitando autorização para o carregamento da mercadoria.

O vendedor concordou e disse que assim que o pagamento se desse nos termos acordados, liberaria a mercadoria. No entanto, os golpistas informaram aos compradores que o pagamento referente à liberação da carga deveria ser feito em outra conta, e não na conta da empresa responsável pela venda do produto. Eles afirmaram que o gestor da empresa havia inclusive autorizado o pagamento de tal modo.

Dessa forma, os compradores promoveram o adiantamento solicitado e foram até a cidade de Ipameri. No entanto, ao chegarem no local, não conseguiram carregar as sacas de soja. A empresa responsável pela sua venda não liberou o produto, já que não recebeu o pagamento, sendo que o dinheiro devido foi, na verdade, enviado para a conta dos golpistas.

A ação policial, além realizar a prisão de quatro pessoas (três em Catalão e uma em Formosa), resultou no bloqueio judicial de dois veículos automotores e de valores em contas bancárias, visando-se, assim, o ressarcimento das vítimas.