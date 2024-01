Polícia encontra cemitério clandestino no Conjunto Vera Cruz

A Polícia Civil realizou, ontem e hoje, novas buscas em um lote baldio no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia. Há a suspeita de que no local exista um cemitério clandestino de uma organização criminosa e o objetivo é tentar identificar se há outros corpos enterrados.

Até o momento, dois corpos foram encontrados. Um deles possivelmente se trata de Lucas André, 23 anos, desaparecido desde o dia 21 de novembro de 2023, quando entrou em um veículo no Jardim Cerrado 7, Goiânia.

Junto ao corpo localizado ontem, a equipe da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios encontrou um tênis e uma camiseta semelhantes aos utilizados por Lucas quando do desaparecimento. A ação contou com apoio da Polícia Penal, do Corpo de Bombeiros e de maquinário da prefeitura de Goiânia.