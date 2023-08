Polícia investiga escola que amarrou criança autista, em Posse

A Polícia Civil está investigando uma escola que amarrou uma criança autista, durante a aula, em Posse.

De acordo com o delegado que investiga o caso, Humberto Soares, a família notou comportamento estranho da criança, que se negava ir à escola e decidiu olhar as imagens registradas e ir até a unidade. A diretora do local teria informado à mãe que amarrou a criança porque ela não estava se comportando bem estava dando problema para controlá-la na sala de aula.

O caso foi registrado na polícia na última segunda-feira (21). Segundo o delegado, a família disse que o menino foi amarrado outras vezes também. A princípio, o caso será investigado como maus tratos, mas a polícia vai apurar se há outras infrações penais.