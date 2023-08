Polícia investiga morte de estudante que recebeu superdosagem de remédio

A Polícia Civil está investigando a morte de Vitória Cristina Queiroz dos Santos, de 21 anos. A jovem morreu em julho, depois de dar entrada no Hospital Nosso Senhor do Bonfim, em Silvânia, com uma crise de ansiedade e ter recebido uma superdosagem de medicamentos calmantes. A secretária de Saúde do município, Laydiane Gonçalves Ribeiro, um médico e uma enfermeira são os investigados.

Segundo a Polícia, Vitória, assim que tomou os medicamentos, começou a passar mal e teve de ser transferida para a Unidade de Pronto Atendimento Buriti Sereno, em Goiânia. Ao chegar ao local, ela foi constatada com um dano cerebral grande e transferida, novamente. No Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, a morte cerebral foi constatada.

A mãe da jovem é farmacêutica e, por isso, ela desconfiou dos remédios administrados na filha. Ela solicitou os prontuários ao hospital de Silvânia, mas eles desapareceram. Leonardo Sanches, um dos delegados que acompanham o caso, contou que a polícia descobriu que houve a falsificação de documentos e omissão de dados e informações do prontuário da paciente.

Na operação realizada nesta quarta-feira (09), a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão no hospital. A coordenadora das enfermeiras, apontada como suspeita de ter produzido documentos omitindo a quantidade, procedimentos e remédios administrados em Vitória, o médico e a secretária de saúde foram afastados dos cargos.

Nós ainda não conseguimos um posicionamento da Prefeitura de Silvânia.