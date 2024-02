Polícia Militar monta força-tarefa para garantir segurança no pré-carnaval de Goiânia

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) montou uma força-tarefa para garantir a segurança dos foliões que forem aos desfiles de blocos no pré-carnaval de Goiânia, neste sábado, 3. Estão previstos ao menos nove blocos, que terão concentrações no Jardim América, Setor Bueno e Setor Marista, até o encontro na Avenida Mutirão.

O Comando de Policiamento da Capital (CPC) integrará todas as unidades da capital. O Batalhão de Missões Especiais (BME) também atuará no esquema de segurança, por meio dos batalhões de Choque, de Policiamento em Eventos e da Cavalaria. Além disso, o Comando de Operações do Cerrado (COC) ficará responsável pela segurança nos parques da capital.

“A gente quer que a população se divirta da melhor forma possível, é um momento de felicidade. A gente vai garantir que não haja problemas, como furto de celular. Caso ocorra, estaremos preparados para não deixar virar um problema maior”, explicou major Faria, comandante do policiamento do pré-carnaval deste sábado.

A Secretaria Municipal de Mobilidade da Prefeitura de Goiânia atuará em conjunto com a forças de segurança, realizando a interdição de vias para a condução dos blocos ao destino final. O trajeto até a Avenida Mutirão tem início previsto para às 15h.

O Corpo de Bombeiros de Goiás (CBM-GO) informou que disponibilizará “guarnições e viaturas de resgate posicionadas para intervenção em locais estratégicos”. Além disso, a corporação seguirá com o efetivo de militares e viaturas em prontidão nos batalhões.

A expectativa dos organizadores é de que 120 mil pessoas passem pelo pré-carnaval. Embora a PMGO estime que a quantidade de foliões será menor que a projetada, a força-tarefa montada está preparada para grande público nas ruas da capital.