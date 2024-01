Polícia prende homem que instalou rastreador no carro da ex

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Planaltina – 11ª DRP, prendeu um homem em flagrante delito, na quarta-feira, 17, pela prática dos crimes de perseguição e descumprimento de medidas protetivas. A vítima registrou ocorrência e solicitou medidas protetivas por estar sendo perseguida pelo ex-companheiro, desde agosto do ano passado, quando houve a separação do casal.

Segundo a vítima, o homem ligava e enviava mensagens de texto diariamente, além de vigiar sua residência. Em setembro de 2023, as medidas protetivas foram deferidas em desfavor do homem, mas isso não o impediu de continuar a perseguindo. Depois de encontrar um rastreador instalado em seu carro, a vítima compareceu à DEAM e noticiou os fatos.

Após tomar conhecimento do relato da vítima, a equipe de investigações da DEAM fez diligências para localizar o homem, logrando êxito momentos depois. Ele foi apresentado à autoridade policial e, em sede de interrogatório, confessou que instalou um rastreador no carro de sua ex-companheira e outro no carro do atual namorado dela.