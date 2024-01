Pré-matrícula para Cmeis e CEIs de Goiânia começa amanhã

A Prefeitura de Goiânia inicia nesta quinta-feira, 11, às 12 horas, a pré-matrícula para os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e Centros de Educação Infantil (CEIs) conveniados ao município. A solicitação de vagas deverá ser realizada pelo site ematricula.goiania.go.gov.br. Para concluir o processo, é necessário que os pais e responsáveis já tenham realizado o cadastro antecipado das crianças.

Neste ano, o município oferta 39.159 vagas na Educação Infantil, sendo mais de 17 mil para novatos. Somente nesta gestão, mais de 4 mil vagas foram criadas na Educação Infantil com a ampliação Cmeis já existentes, inauguração de novas unidades de ensino e formalização de novos convênios para o aumento de vagas nos CEIs conveniados à Secretaria Municipal de Educação (SME).

Durante o processo de solicitação de vagas, os responsáveis podem escolher a unidade educacional de preferência, desde que atenda a faixa etária da criança e tenha vagas disponíveis.

Cronograma

O cronograma de matrículas teve início no dia 30 de novembro com a renovação de matrículas para estudantes veteranos. No dia 4 de dezembro, começou a fase de Cadastro Antecipado para os interessados em vaga na rede municipal da capital e no dia 18 de dezembro, o período de transferência de escola para escola e Cmei para escola.

As matrículas para as escolas (Ensino Fundamental e pré-escola) foram abertas na última segunda-feira (8/1), através do site SME Goiânia. Nesta fase, estão disponíveis também as matrículas para estudantes na Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA).