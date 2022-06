Prefeito se reúne com carreiros de Cezarina, que se preparam para Romaria 2022

O Prefeito de Trindade, Marden Júnior, visitou os carreiros do município de Cezarina, em mais um encontro preparatório para a Romaria do Divino Pai Eterno 2022, que acontece até 3 de julho.

Durante a reunião, Marden Júnior falou sobre as novidades para este ano, segurança pública e organização durante o desfile. Ele convidou os romeiros que mantêm viva a tradição dos carros de bois durante a romaria.

“As reuniões são fundamentais para que possamos passar e receber informações para, juntos, construirmos uma das maiores festas de todos os tempos, mas também a mais segura e a mais saudável”, afirma Marden Júnior. “Todas as medidas também foram tomadas no sentido de se preservar a saúde dos fiéis”, pontua.

Entre as novidades deste ano, a prefeitura vai disponibilizar um telefone para que carreiros entrem em contato, e avisem quando estiverem chegando a Trindade, para que a SMT preste assistência ao atravessar as rodovias. Esse telefone também fica disponível para testagem de Covid-19 e vacinação, caso necessário.

Após o desfile, os carreiros terão 12 currais disponíveis para deixar os bois. Passou de um para quatro os embarcadores.

O encontro de Cezarina aconteceu na Fazenda Boa Vista, do carreiro Arthur Franco, de 81 anos, que vem para Trindade desde os 2 anos. O carreiro passou por momentos difíceis durante a pandemia. A esposa morreu vítima da Covid-19 há seis meses.

Sobre os preparativos, o carreiro contou que já está a preparar a “traia”, e “se Deus quiser no dia 25 já estamos saindo”. Ele também fez um carro de boi novo. Iniciou o trabalho em agosto de 2021, e terminou neste mês, para participar do desfile de carreiros, que acontece no dia 30 de junho.

Segundo o devoto, o que o ajudou a concluir o novo carro de boi foi o Divino Pai Eterno, que deu forças após ficar viúvo. Sobre receber o prefeito de Trindade em sua fazenda, o carreiro disse que foi uma grande alegria. “Para nós é um presente muito grande, recepcionar ele em minha casa”, disse Arthur.

Os 15 carreiros que vêm na comitiva do Arthur levam três dias para percorrer os 82 quilômetros até Trindade.

Legenda: Marden Júnior: “Medidas para segurança pública e organização durante desfile que mantém viva a tradição dos carros de bois”