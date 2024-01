Prefeitura abre inscrições para cursos de iniciação musical oferecidos pela Orquestra Sinfônica

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), abre nesta quarta-feira, 24, o período de inscrições para os cursos de iniciação musical oferecidos pela Rede Municipal de Núcleos Musicais da Orquestra Sinfônica de Goiânia. No total, são 127 vagas distribuídas em turmas de violino, violão, viola clássica e caipira, acordeon, coro, canto, teclas, flauta doce e musicalização inclusiva para alunos síndrome de Down.

As aulas acontecem no Grande Hotel e na sede da Orquestra, no Edifício Parthenon Center, no Centro. As inscrições seguem abertas até 4 de fevereiro e podem ser feitas exclusivamente pelo endereço eletrônico disponível na bio do Instagram @orquestrasinfonicadegoianias, onde também estão as informações sobre quantidades de vagas para cada curso oferecido. As aulas têm início no dia 19 de fevereiro e é preciso que o aluno tenha o seu próprio instrumento.

“Aproveitem as novas vagas abertas porque o curso é realmente muito qualificado. Sempre admirei e admiro muito o trabalho da Orquestra de forma geral em todos os projetos e ações realizadas durante o ano e destaco, especialmente, este trabalho educativo, de formação e iniciação musical que atende tantos alunos e ensina crianças especiais”, afirma o secretário de Cultura, Zander Fábio.

Aliene Divina é mãe do aluno Ian Rodrigues Martins, de 14 anos, um dos formandos em 2023, que recebeu certificado na mostra pedagógica e encantou quem estava na plateia. “Meu filho é diagnosticado com T-21, que é a Síndrome de Down, e para para a nossa família este é um projeto maravilhoso. Essa é uma iniciativa da Prefeitura de Goiânia que deve ser valorizada”, afirma a mãe.

Núcleos Musicais

A Rede Municipal de Núcleos Musicais de Goiânia, criada pela Lei Municipal nº 10.149, de 12 de abril de 2018, e alterada por meio da Lei Nº 10.455, de 09 de janeiro de 2020, é um programa de formação musical da Prefeitura de Goiânia. O projeto tem como meta propor, manter e subsidiar iniciativas na área da educação musical em diversas regiões da Capital, possibilitando a formação de estudantes de música, a integração e inclusão social, além do desenvolvimento de valores culturais e sociais.