Prefeitura convoca mais 50 cuidadores para atuarem na rede municipal de ensino

A Prefeitura de Anápolis realizou o chamamento de mais 50 cuidadores da lista de espera do credenciamento realizado em 2022 para atuarem no cuidado dos estudantes da rede que necessitam de atenção especial dentro das salas de aula. Os convocados irão se somar aos 256 profissionais que já se dedicam a esse tipo de trabalho. Na semana passada, outros 11 cuidadores se apresentaram à Secretaria Municipal de Educação, convocados em chamamento anterior.

“Durante nosso planejamento para este ano, e por meio de uma análise da realidade das nossas unidades, previmos a necessidade de mais profissionais para a inclusão. Os cuidadores fazem parte da estratégia para atender à demanda de todos os nossos estudantes que possuem algum tipo de síndrome ou deficiência”, comenta Juliana Amorim, diretora de Inclusão, Diversidade e Cidadania da pasta.

A rede municipal conta com diversos profissionais, dentre pedagogos, enfermeiros e psicólogos, que também se dedicam ao cuidado exclusivo destes estudantes. Além disso, cerca de 120 coordenadores de Atendimento Educacional Especializado (AEE) dão suporte a crianças especiais nas escolas durante o contraturno escolar.

A convocação pode ser acessada na edição da última terça-feira, 31, do Diário Oficial do Município. Todos precisam se apresentar até 7 de fevereiro com toda a documentação prevista no edital para assinatura do contrato e início do trabalho em alguma das 108 unidades de ensino, dentre escolas e CMEIs.