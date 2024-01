Prefeitura de Aparecida implanta nova iluminação no anel viário

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), deu início na noite de ontem à instalação do novo sistema de iluminação no anel viário que corta o município. O projeto abrange mais de 14 km de via, nos quais serão instaladas luminárias mais eficientes e brilhantes.

As antigas lâmpadas de tonalidade alaranjada estão sendo substituídas por uma iluminação branca, proporcionando maior visibilidade e segurança para pedestres e motoristas que transitam pelo Anel Viário, além daqueles que residem ou têm empreendimentos às margens da rodovia. A substituição abrange todo o perímetro que atravessa Aparecida até a GO-040.

O Prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano, destacou a importância da iniciativa: “Temos uma preocupação com a iluminação de toda a cidade de Aparecida e isso se estende para as rodovias que passam por aqui. Essa é uma rodovia importante para o estado inteiro, por onde escoa grãos e tem um alto fluxo de trânsito. Por isso, a importância de garantir maior segurança tanto para os motoristas quanto para os pedestres que por aqui passam,” afirma.

Serão trocadas 290 luminárias nos dois sentidos da rodovia, que começa na altura do Jardim Paraíso e vai até a GO-040. Cada lâmpada conta com uma potência de 250W. O investimento total é aproximadamente de R$ 100 mil, provenientes do Tesouro Municipal.

Durante o processo de substituição, a rodovia ficará parcialmente interditada, com o perímetro de trabalho devidamente sinalizado por cones refletivos, assegurando um fluxo seguro tanto para os motoristas quanto para os trabalhadores, sem prejudicar a mobilidade.

O secretário de Desenvolvimento de Aparecida, Davi Mendanha, ressalta que a mudança não apenas proporciona bem-estar à população, mas também representa um ganho em termos de segurança. “Esse era um anseio das pessoas que trafegam pelo Anel Viário e, por determinação do Prefeito Vilmar Mariano, estamos trocando todas as lâmpadas desse perímetro de grande circulação e tão importante para Aparecida”, comentou.

O secretário também informou que, após a conclusão da iluminação do Anel Viário, o próximo passo será a renovação da iluminação na GO-040, abrangendo todo o perímetro urbano de Aparecida.

Os moradores já aprovam à nova iluminação. Francisco dos Santos Alves, morador da região, elogiou as mudanças: “Essas novas lâmpadas nem se comparam com aquelas outras. A luminosidade e o brilho delas trazem uma maior sensação de segurança para nós, que moramos aqui e transitamos por esse Anel Viário todos os dias”.

Iluminação da BR-153

A substituição da iluminação da BR-153 também está na fase final de implantação. São 10 KM iluminados com lâmpadas de 400W também da cor branca, garantindo visibilidade e segurança em uma das mais importantes rodovias do Brasil. Os quilômetros iluminados são do 503 a 513, dentro do perímetro urbano da rodovia federal. Toda a troca de luminárias, disjuntores e cabeamentos foram feitos pela Prefeitura com investimento de aproximadamente R$ 500 mil. “Neste momento faltam alguns postes que apresentaram problema na fiação elétrica. Estamos aguardando manutenção da empresa responsável pela distribuição de energia em Goiás para finalizar”, disse o secretário Davi.