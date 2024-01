Prefeitura de Goiânia disponibiliza 250 vagas para auxiliar operacional

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA), disponibiliza, nesta quinta-feira, 11, 250 vagas de emprego para auxiliar operacional. A oportunidade é para atuar na triagem de encomendas postais dos Correios da Vila Brasília, com carga horária de 44 horas semanais. O salário é de R$ 1.412, com vale-transporte e vale-alimentação de aproximadamente R$ 400 por mês.

Interessados devem comparecer nesta quinta-feira (11/1), a partir das 8h, à Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, localizada na Rua 4, nº 1052, Setor Central (antigo Banco do Brasil), com os documentos listados a seguir. A contratação será realizada por prestadora de serviços dos Correios.

Confira a lista de documentos necessários:

– 2 fotos 3×4 recentes

– Cópia do comprovante de residência

– Cópia do RG

– Cópia do print da Carteira de Trabalho Digital

– Cópia do CPF

– Cópia do título de eleitor

– Cópia cartão PIS ou Cartão Cidadão

– Cópia do comprovante de escolaridade

– Cópia certidão de nascimento (se for solteiro, precisa apresentar mesmo com RG)

– Cópia certidão de casamento ou união estável (se for casado)

– Certidão de alistamento militar/reservista (aplicável apenas para sexo masculino)

– Cópia do Cartão Banco do Brasil (ou print do aplicativo com dados bancários)

– Certidão de antecedentes criminais

– Cartão de vacina contra Covid-19

– Cônjuge: RG e CPF

– No caso de cônjuge e filhos de até 14 anos de idade, levar documentação necessária: cópia da certidão de nascimento, RG e CPF de filhos (se menor que 7, cópia do cartão de vacina, a partir de 7 anos comprovante escolar)