Prefeitura de Goiânia disponibiliza parcelamento de impostos com cartão de crédito, em até 12 vezes

O contribuinte de Goiânia já pode pagar seus impostos e taxas municipais pelo cartão de crédito ou de débito. A modalidade contempla tributos como Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e possibilita parcelamento em até 12 vezes pelo site https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/scarr/asp/scarr33000f0.asp.

A novidade faz parte do pacote de medidas do prefeito Rogério Cruz que visa modernização da gestão pública municipal por meio de tecnologias que melhorem a prestação de serviços ao cidadão. “Vamos avançar muito mais”, afirma.

Tradicionalmente, esses tributos são pagos à vista nos caixas eletrônicos das agências bancárias, por meio de guias, Documento Único de Arrecadação Municipal (Duam) enviadas pelos correios, ou impressas no portal da prefeitura.

O serviço já está disponível no portal da Prefeitura de Goiânia com acesso simplificado. Basta acessar o débito, e selecionar a modalidade “Pagar com Cartão”. Na sequência, o contribuinte visualizará a simulação dos valores passíveis de parcelamento no cartão de crédito em até 12 vezes, com informação clara sobre as taxas disponibilizadas pela operadora.

Em seguida, o contribuinte seleciona a quantidade de parcelas e insere os dados do cartão de crédito para, então, confirmar o pagamento. Assim que a transação for aprovada, receberá o comprovante de quitação.

O secretário municipal de Finanças, Vinícius Henrique Alves, explica que “o procedimento é simples e permite que o contribuinte faça a transação de qualquer lugar, sem sair de casa”. Ele lembra que “o pagamento por meio de guia de arrecadação municipal continua como opção de recebimento, e o contribuinte pode fazer da forma tradicional”.

O secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, André Martins, explica que a iniciativa é mais uma etapa concluída em prol do contribuinte. “O cidadão poderá liquidar débitos por meio de mais uma alternativa e de acordo com sua situação econômica”, conclui.

Após o pagamento e a baixa da dívida, a certidão negativa de débitos estará disponível de forma imediata.