Prefeitura de Goiânia diz que normalizou coleta orgânica em seus 85 circuitos diários

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia de Urbanização (Comurg), informa que opera com os serviços de coleta orgânica normalizados, com o reforço dos 15 novos caminhões prensa recebidos pela Companhia em janeiro. São 85 circuitos diários, divididos nos períodos diurno e noturno em mais de 700 bairros da cidade.

“É importante ressaltar que a coleta diária realizada pela Comurg não inclui Grandes Geradores de Resíduos Sólidos (GGRS), aqueles que produzem mais 200L diários, como comércios, condomínios horizontais, empresas e prédios comerciais”, esclarece o presidente da Comurg, Alisson Borges, ao destacar que, por mês, são recolhidas 36 mil toneladas de resíduos, número significativo que precisa diminuir. “A população deve adotar hábitos mais sustentáveis e gerar menos lixo”, alerta o presidente Alisson.

O serviço de coleta orgânica em Goiânia funciona todos os dias da semana. Em determinados bairros, nos quais a geração de lixo doméstico é maior por causa do adensamento, a coleta é diária e nos bairros onde a geração de resíduos é menor os caminhões passam em dias alternados.

Descarte correto

O acondicionamento e o descarte correto do lixo domiciliar também são fundamentais para a manutenção dos baixos índices de infecção por dengue na Capital. O lixo mal acondicionado pode ser arrastado pela água da chuva e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da doença. Segundo a 3ª edição do Boletim Epidemiológico Arboviroses, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram confirmados 231 casos de dengue e outros 844 estão em investigação nas três primeiras semanas do ano. Em todo o país os dados são alarmantes, com mais de 55 mil casos notificados nas duas primeiras semanas deste ano e seis mortes.

A Defesa Civil também alerta que o lixo descartado incorretamente pode ser levado pelas enxurradas e entupir bueiros e bocas de lobo, provocando o transbordamento e eventualmente alagando áreas urbanas. “É muito importante dar a destinação correta para o lixo residencial, evitando o acúmulo nas galerias, que podem se tornar uma situação de risco para a população”, explica o coordenador operacional da Defesa Civil, Anderson Marcos.

O morador pode consultar os dias e horários em que a coleta orgânica passa em seu bairro no site da Prefeitura de Goiânia (goiania.go.gov.br/comurg) ou no Instagram da Comurg (@comurggoiania). Os canais disponíveis para tirar dúvidas sobre o serviço são o WhatsApp (62) 9 9855-8555 ou o teleatendimento 24 horas, pelo telefone (62) 3524-8555.