Prefeitura de Goiânia faz aceiros em 15 parques para prevenir queimadas

A Prefeitura de Goiânia atua, desde o início do mês de maio, na produção de aceiros em unidades de conservação da capital. A ação, executada pela Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), consiste na retirada de faixa externa de vegetação destas áreas para que, em caso de incêndio, seja possível evitar que o fogo chegue à mata e sacrifique a vida de árvores e animais.

Na prática, a retirada é de aproximadamente três metros de faixa externa da mata. Os aceiros se fazem necessários no período de estiagem pela junção da vegetação seca e baixa umidade do ar, fatores que facilitam a propagação das chamas.

Até o momento, 15 parques receberam o serviço que segue até que todas as unidades de preservação sejam atendidas. No momento, equipes da Amma atuam no Parque Macambira e Reserva Três Marias.

As duas áreas integraram o programa ArborizaGyn, lançado pela prefeitura em novembro de 2021 e que, em apenas uma manhã, plantou mais de 50 mil mudas de árvores nativas do Cerrado. Além dos aceiros, passam pelo trabalho de manutenção a retirada de ervas daninhas em volta das mudas, e a irrigação com caminhão pipa.

O presidente da Amma, Luan Alves, explica que a execução dos aceiros nas unidades de preservação é anual, com objetivo de evitar os incêndios. Porém, quando eles ocorrem, mais precisamente no início, os próprios servidores dos parques realizam a contenção das chamas. “Os servidores recebem treinamentos técnicos de soldados do Corpo de Bombeiros, que só é acionado em caso de incêndio de grandes proporções”.