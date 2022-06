Prefeitura de Goiânia mantém vacinação e testagem ampliada durante feriado prolongado de Corpus Christi

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), disponibiliza, até domingo, 19, no feriado prolongado de Corpus Christi, vacinação contra Covid-19, Influenza e sarampo. Além desses serviços, a pasta manterá testagem ampliada para o coronavírus, nas modalidades tenda e drive, bem como atendimento 24 horas em 16 unidades de urgência e emergência da capital.

Para vacinas, a estratégia contempla o público infantil e adulto, além de pessoas com idade acima de 50 anos que precisam completar o esquema vacinal com a aplicação da segunda dose de reforço (4ª dose), e adolescentes de 12 a 17 anos que já estão aptos a tomar o primeiro reforço (3ª dose). Neste período, o único dia que não terá vacinação será no domingo, 19, mas na sexta-feira, 17, serão dois pontos de vacinação e, no sábado, 18, dois pontos móveis, com a van da VacinAção e dois pontos fixos.

A van da VacinAção atende, das 08h às 16h, pessoas com idade acima de 12 anos, para vacinas contra Covid-19 e Influenza, conforme as especificações preconizadas pelo Ministério da Saúde (MS). Em relação às unidades de saúde, o Centro Municipal de Vacinação (CMV), localizado no Setor Pedro Ludovico, e o Ciams Urias Magalhães, localizado no Setor Urias Magalhães, vão disponibilizar, cada um, 500 senhas para aplicação de vacinas aos públicos específicos contra Influenza, sarampo e Covid-19. Essas duas unidades não aplicarão vacinas de rotina, que estarão disponíveis no domingo (19/06), também das 08h às 17h.

Quem pode se vacinar

Influenza

O público apto a se vacinar contra Influenza são os idosos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, crianças de seis meses a menores de 05 anos (04 anos, 11 meses e 29 dias), professores, indígenas, agentes das Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade, sob medidas socioeducativas, comorbidades ou deficiência permanente, além dos imunossuprimidos.

Para receber as vacinas, os trabalhadores da saúde, professores, caminhoneiros e agentes das Forças Armadas devem apresentar documento que comprove a atividade, como contracheque, crachá, dentre outros. As gestantes devem apresentar ultrassonografia ou exame Beta HCG, e os idosos, por sua vez, um documento pessoal com foto. As crianças, obrigatoriamente, terão de apresentar o Cartão de Vacinação e um documento, e os imunossuprimidos, qualquer comprovante, como receita e relatório médico.

Sarampo

No caso do sarampo, a vacina está disponível para trabalhadores da saúde e crianças de seis meses a menores de 05 anos. Neste sábado, a imunização poderá ser feita no Centro Municipal de Vacinação, no Setor Pedro Ludovico, e no Ciams Urias Magalhães. Os trabalhadores da saúde precisam apresentar documento que comprove a atividade, como contracheque, crachá, dentre outros. As crianças devem apresentar, obrigatoriamente, o Cartão de Vacinação e um documento de identificação.

Covid-19

A vacinação contra Covid-19 está disponível para pessoas com idade acima de 05 anos, segundo os critérios estabelecidos para o recebimento das doses. Os idosos com 50 anos ou mais precisam completar o esquema vacinal com a aplicação da segunda dose de reforço (4ª dose), bem como os adolescentes de 12 a 17 anos, que já podem tomar o primeiro reforço (3ª dose).

Sobre a documentação, as pessoas com idade acima de 12 anos precisam apresentar documento com foto, comprovantes de vacinação e endereço. As crianças devem apresentar, obrigatoriamente, o Cartão de Vacinação, um documento e o comprovante de endereço. Os pais que não puderem acompanhar os filhos precisam preencher autorização para que outras pessoas acompanhem a criança. O documento está disponível na página do ImunizaGyn no site da Prefeitura de Goiânia (www.goiania.go.gov.br).

Locais

Sexta-feira (17/06)

Centro Municipal de Vacinação (vacinação adulto e infantil Covid-19, Influenza e sarampo, com distribuição de 500 senhas)

Endereço: Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, s/n, Setor Pedro Ludovico – Goiânia

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Rua Guajajaras, quadra 28A, Setor Urias Magalhães (vacinação adulto e infantil Covid-19, Influenza e sarampo, com distribuição de 500 senhas)

Horário: das 8h às 17h

Sábado (18/06)

Centro Municipal de Vacinação (vacinação adulto e infantil Covid-19, Influenza e sarampo, com distribuição de 500 senhas)

Endereço: Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, s/n, Setor Pedro Ludovico – Goiânia

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Rua Guajajaras, quadra 28A, Setor Urias Magalhães (vacinação adulto e infantil Covid-19, Influenza e sarampo, com distribuição de 500 senhas)

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Rua Alpha-19, s/n, Residencial Alphaville

Horário: das 8h às 16h

Endereço: Volta Redonda, 532, Jardim Novo Mundo

Horário: das 8h às 16

Testagem ampliada

A testagem ampliada será mantida neste feriado de Corpus Christi. Para isso, a Secretaria de Saúde disponibilizará seis locais, diariamente, com necessidade de agendamento para atendimento nas tendas, e por demanda espontânea na modalidade drive-thru. Para fazer o teste de antígeno, o morador de Goiânia precisa estar assintomático e deve apresentar um documento pessoal, além do comprovante de endereço. O atendimento é das 08h às 16h, com disponibilidade de 1,5 mil testes por local de testagem.

Confira abaixo os locais

Sexta-feira (17/06)

Distrito Noroeste – Tenda

Local: Praça do Beirut Burger

Endereço: Avenida José Inácio Sobrinho esquina com a CS-5, s/n, Setor Empresarial

Distrito Leste – Tenda

Local: Praça da Juventude do Jardim das Aroeiras

Endereço: Rua JDA-8, 2.146, Jardim das Aroeiras

Distrito Oeste – Tenda

Local: Praça Geraldo Alves Rodrigues do Conjunto Vera Cruz II

Endereço: Avenida Gercina Borges Teixeira, 2.521, Conjunto Vera Cruz II

Distrito Sudoeste – Tenda

Local: Praça da Juventude do Setor Novo Horizonte

Endereço: Avenida Hermes Pontes, s/n, Setor Novo Horizonte

Distrito Norte – Drive-thru

Atendimento: Sem agendamento

Local: Clube Antônio Ferreira Pacheco

Endereço: Avenida João Leite, 915, Setor Santa Genoveva

Distrito Sul – Drive-thru

Atendimento: sem agendamento

Local: Jardim Botânico de Goiânia

Endereço: Avenida Botafogo, 2.981, Setor Pedro Ludovico

Urgência e emergência

Para os casos de urgência e emergência, a população de Goiânia poderá buscar atendimento em 16 unidades de saúde que funcionam 24 horas por dia. Nesses locais, o paciente é atendido conforme classificação de risco, ou seja, com prioridade às situações mais graves. A Secretaria Municipal de Saúde manterá plantonistas de acordo com as características de cada unidade.

Confira as unidades