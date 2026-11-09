Cidades

Prefeitura de Goiânia mobiliza equipes para atender ocorrências provocadas pelas chuvas

Agentes de trânsito fazem bloqueios preventivos e orientam motoristas, enquanto equipes da Seinfra e da Comurg atuam na limpeza de bueiros, bocas de lobo e pontes e no monitoramento de pontos críticos da capital


Arthur Oliveira Por Arthur Oliveira em 09/11/2026 - 12:30

Prefeitura de Goiânia mobiliza equipes para atender ocorrências provocadas pelas chuvas
Fotos:Secom

A Prefeitura de Goiânia mobilizou equipes de diferentes órgãos municipais para monitorar áreas de risco, atender ocorrências e minimizar os impactos das chuvas registradas nesta segunda-feira (9/11) na capital. As ações envolvem monitoramento do volume de precipitações, intervenções em vias, serviços de limpeza, desobstrução de passagens de água e acompanhamento de pontos críticos.

A Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) monitorou o tráfego em tempo real por meio das câmeras e mobilizou agentes em vários pontos de Goiânia para orientar os motoristas e realizar bloqueios preventivos. As interdições ocorreram no acesso à Avenida Independência, no sentido Sul–Norte, e nos cruzamentos da Avenida Marginal Botafogo com as avenidas Independência e Jamel Cecílio. Os trechos foram liberados à medida que as condições de tráfego permitiram. A única restrição que permanece é no complexo da Avenida Marginal Botafogo com a Avenida Jamel Cecílio, abaixo do viaduto, onde o trânsito segue em meia pista no sentido Sul–Norte, e na Marginal Botafogo, próximo à Avenida Anhanguera, onde parte da pavimentação cedeu. As equipes estão no local para avaliar a extensão dos danos e definir os procedimentos necessários para iniciar a recuperação da área.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) também atua nos serviços de limpeza e desobstrução de bueiros e bocas de lobo, para facilitar o escoamento da água e reduzir os riscos de alagamentos. Equipes da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) atuam na limpeza de quatro pontes sobre córregos da capital. O serviço contempla as estruturas da Rua VF-88 e VF-82, na Vila Finsocial; da Avenida Mangalô, no Setor Morada do Sol; e da Avenida Gabriel Henrique, no Setor Goiânia Viva.

Na Avenida Mangalô, durante a vistoria, os trabalhadores identificaram duas manilhas com bloqueios. As estruturas conduzem a água sob a via e exigem atenção especial, já que o acúmulo de resíduos pode comprometer a vazão. Também há equipes atuando ao longo da Alameda Cascavel e no Córrego Macambira, na região do Condomínio Morada do Ipê.

Além da limpeza, a Comurg mantém o monitoramento de áreas sujeitas a ocorrências provocadas pelas chuvas, como quedas de árvores e galhos, acúmulo de lama, entulhos e resíduos arrastados pela enxurrada. A população também pode informar ocorrências relacionadas às chuvas pelo aplicativo Gyn24 Horas. Os registros auxiliam na identificação dos problemas e no direcionamento das equipes para atendimento.

Arthur Oliveira

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