Prefeitura de Goiânia oferece 983 vagas de empregos nesta terça-feira

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Sine Municipal, ligado à Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), disponibiliza hoje 983 vagas de emprego. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de telemarketing, auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza, gerente comercial, entre outras.

Para se cadastrar, os interessados devem dirigir-se à sede do Sine, localizada na Rua 1 do Setor Central, e apresentar documentos de identificação, comprovante de residência atualizado e a carteira de trabalho, seja em formato físico ou digital. Também é possível agendar atendimento pelo aplicativo Prefeitura 24h.

“A parceria entre a Sedec e o Sine Goiânia desempenha um papel fundamental na conexão dos trabalhadores com as oportunidades de emprego, impulsionando o desenvolvimento econômico e proporcionando os recursos necessários para que os cidadãos encontrem fontes de renda e avancem em suas trajetórias profissionais”, afirma o secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa, Diogo Franco.

Confira a lista de vagas disponíveis

Açougueiro 2

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 23

Ajudante de eletricista 1

Ajudante de obras 2

Ajudante de serralheiro 15

Analista contábil 2

Arrumador no serviço doméstico 1

Assistente de vendas 2

Atendente de balcão 1

Atendente de cafeteria 2

Atendente de lojas 5

Atendente de padaria 3

Atendente de telemarketing 525

Auxiliar administrativo 1

Auxiliar de almoxarifado 2

Auxiliar de cozinha 2

Auxiliar de dobrador (metais) 1

Auxiliar de encanador 2

Auxiliar de escritório 3

Auxiliar de estoque 5

Auxiliar de faturamento 1

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes 2

Auxiliar de lavanderia 1

Auxiliar de limpeza 30

Auxiliar de linha de produção 21

Auxiliar de logistica 7

Auxiliar de manutenção predial 10

Auxiliar de mecânico de autos 1

Auxiliar de padeiro 4

Auxiliar operacional de logística 8

Auxiliar técnico de engenharia (construção civil) 1

Caixa de loja 1

Carpinteiro 7

Chapa (movimentador de mercadoria) 1

Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 2

Consultor 2

Consultor de vendas 40

Corretor de imóveis 50

Cozinheiro de restaurante 1

Cozinheiro do serviço doméstico 1

Cozinheiro geral 3

Cuidador de idosos 1

Eletricista 1

Eletricista auxiliar 3

Empregado doméstico nos serviços gerais 1

Encarregado de obras 1

Enxugador e acabador na lavagem de veículos 2

Estoquista 2

Fiel de depósito 8

Frentista 2

Gerente comercial 15

Gerente de produção 1

Instalador fotovoltaico 2

Jardineiro 4

Lavador de carros 1

Lavador de ônibus 2

Mecânico 1

Mecânico de auto em geral 1

Mecânico de manutenção hidráulica 1

Motofretista 7

Motorista de caminhão 13

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 1

Motorista entregador 2

Oficial de manutenção 1

Operador de caixa 1

Operador de empilhadeira 1

Padeiro 13

Passador de roupas 1

Pintor de automóveis 1

Pintor de obras 5

Polidor de mármore e granito (na construção) 2

Promotor de vendas 2

Recepcionista secretária 2

Repositor – em supermercados 5

Saladeiro 6

Serralheiro 13

Serralheiro montador 1

Servente de limpeza 1

Servente de obras 32

Soldador 3

Supervisor comercial 1

Técnico em eletromecânica 1

Técnico mecânico 1

Vendedor interno 20

Zelador 2