Prefeitura de Goiânia retoma aulas presenciais do programa “Vida Ativa” com atividades gratuitas em 18 pontos da capital

O programa Vida Ativa, desenvolvido pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal de Turismo e Lazer (Agetul), retoma aulas no formato presencial. Criado em 1992, o projeto leva atividades físicas gratuitas à população e, atualmente, tem ações em 18 pontos da capital.

A iniciativa atende jovens, adultos e idosos com atividades realizadas nos três turnos. As aulas permaneceram no formato virtual durante a fase crítica da pandemia e, exceto para os grupos com idade superior a 80 anos, agora retorna às atividades nos pontos de oferta.

O principal objetivo do Vida Ativa é estimular a prática de atividades físicas, melhorar o bem-estar e proporcionar lazer aos goianienses. As atividades são variadas, entre modalidades individuais e coletivas, sempre acompanhadas por profissionais qualificados. Os alunos são constantemente avaliados, de forma que seus dados são inseridos em aplicativo apropriado para acompanhamento.

O presidente da Agetul, Valdery Junior, destaca a importância do projeto para a população, especialmente pessoas em situação de vulnerabilidade, uma vez que são aulas gratuitas. Segundo ele, “o foco sempre será o bem-estar da população e qualidade de vida, por isso, as aulas são planejadas para cada turma, respeitando também os horários em que são ministradas”.

As inscrições são feitas direto com o professor de cada aula ou por telefone, no Departamento de Lazer Municipal da Agetul, no número (62) 3524-1180. Para se inscrever, é preciso apresentar documento de identidade e atestado de aptidão física.

Pontos do Vida Ativa