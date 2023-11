Prefeitura divulga vagas remanescentes para cursos de capacitação profissional

A Prefeitura de Goiânia informa que ainda é possível se inscrever em vagas remanescentes para cursos de capacitação profissional, promovidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), por meio do Sine. Interessados podem acessar o aplicativo Prefeitura 24h para vagas remanescentes em cursos para garçom, operador de caixa, frentista, mídias sociais, coaching, rotinas administrativas e pedreiro de acabamento.

As aulas se iniciam hoje, em turnos variados, com conclusão prevista para dezembro ou janeiro, a depender do curso.

Confira mais informações sobre os cursos disponíveis:

Curso: Garçom

Turno noturno – CH: 70h

Período: 20/11 a 07/12/2023

Vagas: 16

Curso: Operador de caixa

Turno noturno – CH: 70h

Período: 20/11 a 07/12/2023

Vagas: 18

Curso: Frentista

Turno noturno – CH: 160h

Período: 20/11/2023 a 04/01/2024

Vagas: 19

Curso: Mídias sociais

Turno matutino – CH: 60h

Período: 20/11 a 05/12/2023

Vagas: 8

Curso: Coaching (ferramenta de autodesenvolvimento)

Turno vespertino – CH: 70h

Período: 20/11 a 07/12/2023

Vagas: 18

Curso: Rotinas administrativas

Turno matutino – CH: 70h

Período: 20/11 a 07/12/2023

Vagas: 22

Curso: Pedreiro de acabamento

Turno noturno – CH: 100h

Período: 20/11 a 15/12/2023

Vagas: 13