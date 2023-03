Prefeitura entrega equipamentos de proteção individual a servidores da Educação

Por meio de uma ação realizada nesta quarta-feira, 22, a Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a entrega de Equipamentos de Proteção Individual aos servidores das 115 unidades de ensino do município, incluindo Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). A solenidade oficial aconteceu na na Escola Municipal Alexandre Garcia, que fica no setor Parque Trindade.

A distribuição dos materiais faz parte do Mutirão Aparecida, da edição que vem acontecendo ao longo desta semana na região leste, onde fica localizada a Escola Municipal. Na compra dos EPIs, a Prefeitura investiu mais de R$ 200 mil. Foram adquiridos luvas térmicas, botas e aventais de PVC, toucas descartáveis e botinas e aventais de segurança.

“Nós pensamos como um todo. No conforto dos alunos, providenciando a reforma das escolas, troca de mobílias e, por outro lado, na segurança dos servidores, com a compra de utensílios e materiais de uso no trabalho”, enumerou o prefeito Vilmar Mariano.

Os produtos foram adquiridos com a finalidade de dar mais conforto e segurança durante a rotina de serviços executados pelos servidores que atuam como merendeiros e auxiliares de serviços diversos.

“É nossa responsabilidade cuidar da segurança dos servidores e, neste sentido, a aquisição deste material é uma forma de cuidar desses trabalhadores, que tanto fazem a diferença no dia a dia das nossas escolas e CMEIs”, arrematou o secretário de Educação, professor Divino Gustavo.