Prefeitura implanta direita livre em três cruzamentos da Capital

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), trabalha na implantação de direita livre em três pontos da Capital. Os cruzamentos da Avenida Anhanguera com Raposo Tavares, no Bairro Capuava; Avenida Perimetral com Avenida Noroeste, no Nova Esperança; e Avenida Goiás Norte com Avenida Oeste, no Setor Norte Ferroviário, serão os primeiros locais a receberem o projeto. A mudança já passa a valer nesta quarta-feira (10/01).

A Lei 14.071/20, que entrou em vigor em abril de 2021, inseriu o Art. 44-A ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Dessa forma, passou a permitir o livre movimento de conversão à direita diante de sinal vermelho do semáforo, em locais que tiverem sinalização que indique permissão para essa conversão.

“Nosso objetivo é melhorar a fluidez no trânsito e evitar retenções. Todos os pontos estão devidamente sinalizados com placas indicativas ao condutor”, afirma o secretário de Mobilidade, Marcelo Torrubia.

O secretário explica que a equipe de engenharia analisou a viabilidade da implantação e levou em consideração a geometria e circulação dos cruzamentos, a visibilidade dos pedestres, os possíveis conflitos, fluxos opostos, tempos semaforizados, além da demanda de passagem de pedestres e a intensidade de fluxo nas pistas.

“É importante dizer que, assim como em qualquer outro cruzamento, os motoristas devem estar atentos à movimentação das pistas e às placas, que mostrarão claramente onde a conversão poderá ser feita”, explica o titular da Mobilidade.

Cruzamentos com direita livre:

– Avenida Anhanguera x Raposo Tavares, Bairro Capuava

– Avenida Perimetral x Avenida Noroeste, Nova Esperança

– Avenida Goiás Norte x Avenida Oeste, Setor Norte Ferroviário