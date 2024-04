Prefeitura promove evento multicultural no Centro de Goiânia no domingo

A Prefeitura de Goiânia promove no próximo domingo (7) atividades culturais e esportivas na Avenida Goiás, no Centro, que será fechada para o trânsito de veículos entre a Praça Cívica e a Avenida Anhanguera. A ação faz parte do Programa Centraliza, por meio das secretarias municipais de Finanças (Sefin), Cultura (Secult), Esporte (Smesp), Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), Mobilidade (SMM), Infraestrutura (Seinfra), Governo (Segov) e Comunicação (Secom), além da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

O evento está marcado para as 8h, e conta com uma programação de mais de dez horas de duração. Entre as atividades, estão previstas aulas de alongamento e treino funcional, campeonato de golzinho e pintura facial para as crianças, apresentações musicais com a Orquestra Sinfônica de Goiânia, além de exposição de carros antigos, atividades de skateboard e Feira de Antiguidades.

“Trazer o goianiense de volta a essa região tão emblemática é contribuir para o resgate do orgulho de quem vive e mora no Centro, um bairro tão tradicional e um verdadeiro museu a céu aberto que precisa e deve ser explorado por meio de ações como esta do Centraliza. Um Centro vivo para todos é nosso maior objetivo”, afirma o prefeito Rogério.

Além das atividades com hora marcada, o evento contará com a exposição de carros antigos, Feira de Antiguidades, pista livre para caminhada e corrida, espaço para skateboard e atividades na quadra de esporte que será montada no local.

Confira a programação:

– Das 8h às 8h30 – Aulão de alongamento no Palco Secult;

– Das 8h40 às 9h10 – Aulão de funcional no Palco Secult;

– Das 9h15 às 9h30 – Abertura oficial do evento;

– Das 9h30 às 10h45 – Apresentação da Orquestra Sinfônica de Goiânia, no Palco Secult;

– Das 10h50 às 12h20 – Pinturinha facial com os integrantes do Programa Anjos da Guarda, da Guarda Civil Metropolitana (GCM), em frente ao Palco Secult;

– Das 16h30 às 18h – Campeonato de golzinho na quadra do esporte (ao lado do Palco Secult);

– Das 17h30 às 18h30 – Apresentação musical;

– 18h30 – Encerramento.

Sobre o Centraliza

O Centraliza é um programa da Prefeitura de Goiânia, que tem como principal objetivo a requalificação do Centro da Capital, com foco em sete eixos temáticos: habitação e atividades econômicas; segurança pública; infraestrutura, mobiliário urbano e preservação; mobilidade urbana; meio ambiente; cultura, esporte; e lazer, bem-estar e turismo.

Entre as ações previstas para o Setor Central estão a revitalização de imóveis históricos, benefícios fiscais em Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) para imóveis comerciais e residenciais da região, bem como redução do Imposto Sobre Serviços (ISS) para os negócios que se enquadrem em potencialidades econômicas, além de ações que já foram e/ou estão sendo executadas, como o Refis realizado no Mercado da Rua 3, entre outubro e dezembro de 2023.

O programa também prevê recapeamento asfáltico, troca de mais de 51% da iluminação pública, retirada dos fios mortos, por meio do Programa Cidade Segura, e ações de esporte, cultura e lazer, como o fechamento da Avenida Goiás, neste domingo (7/4), para realização de atividades.

“Foram meses de muito trabalho e estudos da nossa equipe para conseguir viabilizar benefícios fiscais para fortalecer o comércio e atrair novos negócios, a fim de valorizar a região. Trata-se de um projeto geral, bem completo e, por isso, precisamos que a população abrace o Programa Centraliza, pois o nosso Centro precisa urgentemente de requalificação, que trará dignidade para quem vive e trabalha na região”, pontua o secretário de Finanças, Vinicius Henrique Alves.