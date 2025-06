Presidente da Alego participa da abertura da AgroVem

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), deputado Bruno Peixoto (UB), participou na manhã desta segunda-feira, 16 de junho, da abertura oficial da AgroVem 2025, uma das maiores e mais promissoras feiras agropecuárias da região Centro-Oeste.

Realizada pela primeira vez em Goiânia, a feira tem como idealizador e embaixador o cantor Zezé Di Camargo, que uniu sua paixão pelo agro ao compromisso de promover o desenvolvimento do setor em Goiás e no Brasil.

A solenidade de abertura reuniu grandes empresários do agronegócio, profissionais da área, além de autoridades políticas como o senador Wilder Morais, o deputado federal Gustavo Gayer, o deputado estadual Gustavo Sebba, vereadores e representantes da imprensa.

Durante o evento, Bruno Peixoto destacou a importância da AgroVem para o fortalecimento do agronegócio no estado. O parlamentar ressaltou que a feira é uma vitrine de inovação, negócios e desenvolvimento, com impacto direto na economia local e regional.

“É um evento grandioso, que tende a crescer ainda mais nas próximas edições. Por isso, é fundamental que o Poder Legislativo esteja presente e apoie sua realização, inclusive por meio da destinação de emendas impositivas que possam ampliar ainda mais sua estrutura. A AgroVem gera empregos, movimenta a economia local e também influencia positivamente outras regiões do estado”, afirmou Bruno.

Bruno Peixoto também reafirmou seu compromisso com o agronegócio, setor que ele considera essencial para o crescimento econômico e social de Goiás. “Nosso estado tem um dos maiores potenciais agropecuários do país. É dever do Parlamento apoiar e fomentar iniciativas que valorizem o produtor rural, estimulem a inovação no campo e fortaleçam a economia goiana”, completou.

Sobre a AgroVem

A AgroVem 2025 acontece entre os dias 16 e 20 de junho, às margens da GO-020, com entrada gratuita. Esta edição conta com exposição de produtos, serviços e tecnologias de ponta, demonstrações ao vivo de equipamentos agrícolas, espaços voltados ao networking e à formação de parcerias, além de uma programação especial de palestras que conectam o campo à cidade.

A AgroVem promete se consolidar como um marco no calendário do agronegócio brasileiro, reunindo conhecimento, inovação e oportunidades para produtores, investidores e profissionais de todo o país.

