Presidente do TJ entrega listas tríplices ao governador

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), desembargador Carlos França, entregou, no final da tarde desta segunda-feira, 10, ao governador Ronaldo Caiado, as listas tríplices para os cargos de desembargadora e desembargador nas vagas provenientes do quinto constitucional destinadas ao Ministério Público.

Os seis nomes foram escolhidos na sessão extraordinária do Órgão Especial, realizada na tarde desta segunda-feira e conduzida pelo chefe do Poder Judiciário estadual.

As listas ficaram formadas pelos seguintes membros do MPGO:

14ª vaga:

1º Abraão Júnior Miranda Coelho (procurador de Justiça)

2º Eduardo Abdon Moura (promotor de Justiça)

3º Cleide Maria Pereira (procuradora de Justiça)

15ª vaga:

1º Fernando Braga Viggiano (promotor de Justiça)

2º Sandra Beatriz Feitosa de Paula Dias (procuradora de Justiça)

3º Alencar José Vital (procurador de Justiça)

Agora, pelas regras do quinto constitucional, cabe ao governador escolher os dois novos desembargadores.