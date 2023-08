Preso acusado de matar colega de trabalho em Goiânia

A Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH) cumpriu nesta segunda-feira, 31, mandado de prisão temporária em desfavor de um suspeito de envolvimento no homicídio de Davi Ribeiro de Sousa, de 41 anos, ocorrido na Vila Monticelli, em Goiânia.

A vítima foi morta, no dia 15 de julho deste ano, por lesões causadas por arma branca (faca) desferidas por um colega de trabalho, ambos funcionários de uma empresa prestadora de serviço da Saneago.

A motivação seria uma discussão de serviço relacionada a pagamentos de horas extras referentes ao cumprimento de metas, em que autor e vítima estavam embriagados no momento da discussão. O preso confessou o delito.