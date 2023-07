Preso suspeito de matar vendedor de bala que se vestia de palhaço

A Polícia Civil de Goiás, através da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), prendeu na segunda-feira, 24, em Goiânia, Rodrigo de Sousa Mota, de 28 anos, pela morte de Richard Nogueira de Sousa, de 29. A ação contou com o apoio da Superintendência de Inteligência da Polícia Civil. Richard trabalhava vendendo balas na noite goianiense na região em que foi morto e costumava se fantasiar de palhaço.

O crime ocorreu na madrugada do dia 8 de junho, no Setor Sul, em Goiânia, e contou com requintes de crueldade. Conforme a investigação, Rodrigo, vulgarmente conhecido como Maranhão, após uma desavença pela posse de drogas, perseguiu Richard com uma faca por cerca de 2 quilômetros entre os setores Leste Universitário e Sul. Quando o alcançou, matou-o com 14 golpes, fugindo em seguida. Após sua prisão, o acusado confessou o crime.

A divulgação da imagem e identificação do preso foi precedida, nos termos da Lei n.º 13.869, Portaria n.º 547/2021 – PC, de despacho do Delegado de Polícia responsável, tendo em vista o interesse público em fomentar a colaboração de testemunhas e identificar outros delitos cometidos pelo investigado.