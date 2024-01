Preso homem que enforcou a mãe e chicoteou a esposa grávida

Em Planaltina de Goiás, um homem que chicoteou a mulher grávida de nove meses e enforcou a própria mãe, foi preso pela Polícia Civil.

De acordo com as informações, a mãe do agressor foi até a delegacia e mostrou os ferimentos. Ela contou que o filho, após consumir drogas e ficar com ciúmes da companheira, chicoteou a mulher por diversas vezes com uma corda.

Ao intervir, a mãe foi enforcada pelo filho até quase desmaiar. A vítima esclareceu que, após recobrar a total consciência, conseguiu se livrar do filho e levar a gestante ao hospital. Antes disso, o homem ainda disse que mataria as duas.

Ao ser detido, no interrogatório o homem contou que plantava a droga em casa para seu próprio consumo, mas negou que tivesse agredido a companheira e a mãe.

Com relatórios médicos e a comprovação do uso de droga, a polícia determinou a prisão em flagrante.

A gestante está internada em um hospital da cidade.