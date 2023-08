A ROMU prendeu, nesta quarta-feira (09), um homem suspeito de fazer parte de um grupo que furta e rouba passageiros do Eixo Anhanguera.

De acordo com a ROMU, o homem foi preso ao tentar roubar três passageiros utilizando uma faca para ameaçar as vítimas. Ele tem 24 anos e é da Bahia. O homem contou que há seis meses chegou no Estado e estaria morando em Abadia. Com o suspeito, a polícia apreendeu uma faca e um celular.