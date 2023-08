Preso homem que produzia palheiros falsificados em casa

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon), com apoio da DP de Piracanjuba, deflagrou na quinta-feira, 17, operação e prendeu em flagrante um indivíduo, em Piracanjuba, por receptação qualificada: ele tinha em depósito e produzia cigarros do tipo palheiro falsificados em sua residência. O autuado poderá responder ainda pela prática de crime contras a relações de consumo e crime contra a marca. Foram apreendidas no local aproximadamente 4 mil carteiras de cigarros do tipo palheiro falsificados, bem como grande quantidade de matéria-prima utilizada na fraude (embalagens falsificadas, fumo, selos e palha).